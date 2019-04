Estudio sobre Tren Maya, más golpe político que honesto: Fonatur

El estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) donde indicó que el costo del Tren Maya podría incrementarse hasta 10 veces es más un “golpe político que una dato honesto”, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).En el contexto del Tianguis Turístico, el funcionario señaló que el costo del proyecto no tiene porqué aumentar, toda vez que está basado en un esquema de licitación, en el que las empresas ganadoras se tienen que adaptar a los contratos establecidos.“El IMCO comparó peras con manzanas, fue un golpe político más que un dato honesto. No tiene por qué aumentar la inversión y menos con el sistema de concurso, el que licite y se ajuste a eso, pues ya se quedó ahí, es muy improbable”, dijo.Jiménez Pons aceptó que hay zonas donde saben que tendrán problemas al momento de la construcción; sin embargo, nada que eleve los costos 10 veces: “Es absurdo, ni cuatro ni una vez aumentará, creemos que vamos a estar en el parámetro inferior, no sé de dónde sacaron esas cifras.Respecto al interés por el proyecto, el funcionario señaló que hay varios grupos nacionales e internacionales, pero todo será más claro una vez que se lance la licitación. Señaló que las prebases estarán listas a finales del mes.