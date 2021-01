Estuve en un pozo 3 años en el holocausto: mensaje a quejosos del covid

Escuchar Nota

En diversas parte del mundo, lospara evitar la propagación del coronavirus que causa que elMuchos no han querido hacerlo oEs por eso que esta mujer de Argentina compartió el testimonio de su abuela,que nos ayuda a poner en perspectiva lo que significa quedarse en casa.emitió un decreto en el que prohíbe a todos los(con la excepción de salir a realizar compras de alimentos o medicinas. Esto ha causado un cierto malestar en, ya que desde antes de esta medida, algunos se rehusaban a dejar sus actividades cotidianas.Connie Ansaldi, consultora de medios digitales de Argentina,un video de su abuela, buscando explicar a las personas la importancia dedel coronavirus que causa el Covid-19.bajo tierra para q no me maten y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. La gente no puede, expresó la abuela de Casaldi, quien invita a la gente a cuidar de los adultos mayores, que son de los grupos más vulnerables al coronavirus.En otra publicación, la abuela aparece de nuevo a cuadro, agradeciendo la respuesta al primer video, con un mensaje conmovedor:de que la gente me tome como ejemplo para cuidarse de todo lo que pasa. Es una desgracia mundial, es como una guerra en la que uno tiene queEsperanza tengo de que esto prontole agradezco a la gente que ha tomado las palabras que dije, porque son de corazón y de un gran dolor de recuerdos”.En Argentina se han rPor temor a una mayor propagación del coronavirus que causa el Covid-19, se tomaron estas medidas.