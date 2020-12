‘Estuve muy cerca de fichar con el Liverpool’: Carlos Salcido

Escuchar Nota

"Cuando llegué a Inglaterra (que es mi liga favorita), estuve muy cerca de fichar con el Liverpool y no fiché con ellos y me fui a Fulham, siempre mi sueño fue jugar en Liverpool, jugué en contra del Liverpool y sabía del estadio y todo lo que pasaba, siempre es uno de los equipos que yo apoyo en Champions, fue una parte donde me quedé con esa espinita", comentó el ex defensor del Guadalajara.



"Me fui al Fulham ya que el Liverpool fichó al lateral izquierdo del Fulham, ya no pude", sentenció.

El ex futbolista mexicano, Carlos Salcido, reveló que tras abandonar el PSV Eindhoven en el año 2010, estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Liverpool. Después de hacer historia con el cuadro holandés, con el que ganó una Supercopa y dos Ligas, partió rumbo a Inglaterra para jugar en la Premier League, donde terminó vistiendo la playera del Fulham, cuadro al que llegó después de que no se concretara su fichaje con los Reds, así lo desveló Salcido durante una entrevista con TUDN. El presidente de la liga dijo que la razón por la cual no se concretó su pase al cuadro de los Reds, fue por que en ese mercado de traspasos, firmaron a otro defensa, motivo por el que tuvo que irse a los Cottagers.