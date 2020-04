Estuvo en coma una semana debido al coronavirus; ahora da mensaje de esperanza

Escuchar Nota

“Dios me dio una segunda oportunidad de vivir y ahora no voy a desperdiciar esta oportunidad”, dijo en entrevista con Noticias Telemundo.

“Nadie podía ir conmigo ni menos acompañarme. Allí́ me dio mucho miedo, estaba completamente solo con este cuadro en donde apenas podía respirar”, narró.

“Me comencé a preguntar, ¿y si no me despierto? Estoy solo acá, mi familia no sabe lo que está pasando. Y si pasan días y semanas, ¿cómo ellos van a saber de mí? ¿De cómo estoy? Es una angustia terrible”, dijo.

“Me dieron la bendición y generosidad de poder, gracias a esto, volver a hablar con mi familia antes de partir en el coma. Me despedí de ellos como si nunca más fuera a regresar”.

“Yo siempre ayudo a todo el mundo y realizo que está bien que uno pida ayuda cuando uno la necesite”, dijo. “Este virus me abrió́ los ojos y me dio más fuerza para la vida”.

“Así físicamente no estás bien, no tienes resistencia mentalmente y emocionalmente, esto me ha traumatizado demasiado, nadie está listo para esto”, dijo.

“Tengo miedo, no quiero morir. No quiero dejar a mis hijos sin un padre y a mi novia sin su novio. Tengo que cuidarme, tengo que aprender esta lección de vida, de luz, gracias a Dios puedo ver la vida de otra forma y puedo aprender a ser más humilde”, aseguró.

pasó del miedo a la esperanza en cuestión de semanas. Después de. Ahora, tras haber visto de cerca la muerte, busca transmitir un mensaje de optimismo.Las complicaciones por el Covid-19, la enfermedad provocada por este virus, pueden llevar al deceso;. Este lunes, Estados Unidos superaba las 40 mil muertes por el virus. Sin embargo, la mayoría de quienes contraen la enfermedad logran recuperarse.Castro es trabajador social en la clínica comunitaria de Monfort en Greely, Colorado.. Aunque sufre de asma, se consideraba una persona con buena salud, por lo que el doctor lo envió a su casa para cumplir la cuarentena.Sin embargo, al poco tiempo de que se presentaron los primeros síntomas, desarrolló fiebre y dificultad para respirar.Dado que, los doctores le presentaron con una sola opción:. El miedo a morir y no volver a ver a su novia y dos hijos era tal que no se atrevía ni a mirar la televisión.Castro se describe como un hombre generoso, devoto a los pacientes de la clínica comunitaria. Aunque nunca ha gustado de pedir ayuda, su tiempo en el hospital le hizo cambiar.Al llegar al hospital, perdió su teléfono celular y no pudo comunicarse con su familia durante varios días. Cuando al fin decidió decirle al personal del hospital que no encontraba su teléfono, ellos lo buscaron hasta encontrarlo.Finalmente, después de días,Castro despertó una semana después. Cuando los doctores le preguntaron quién es el presidente de Estados Unidos, él respondió “Barack Obama”.Una vez recuperado, los doctores lo intubaron y le dieron el, el cual está siendo utilizado en algunos casos para tratar las complicaciones por el Covid-19.Castro ahora. Aún no puede volver a trabajar y tiene problemas para respirar como antes.Además,Ante las dificultades que enfrenta su familia y la tristeza que le causan las noticias sobre el coronavirus, busca que su historia inspire a los demás para que cuiden de su salud y nadie más resulte contagiado.