Estuvo en la cárcel por narcotráfico; mata a su hija por drogarse

Australia.- Un padre que asesinó a su hija de ocho puñaladas terminó condenado por la justicia de Australia a pasar 20 años en prisión.



Petrit Lekaj le reclamaba a su hija por consumir sustancias ilícitas y festejar en exceso. El hombre le dijo a la joven que desperdiciaba su vida, pero ella respondió que no le importaba.



En una grabación divulgada por el canal local 9 News, se escucha a Lekaj confesar ante las autoridades que su objetivo no era asesinar a su hija de 20 años de edad.



“Mi intención era asustarla. Algo se metió en mí, no sé, no puedo explicarlo, fue algo malo. Nunca quise hacerlo, solo trataba de asustarla”, expresó.



Trish Kelly, juez a cargo del caso, aseguró que era irónico que enfrentara a su hija por su estilo de vida, cuando él pasó cuatro años en la cárcel por tráfico de drogas, reseñó Daily Mail.



El abogado del hombre, Ben Sale, indicó que su cliente tenía un cuchillo de 15 centímetros cuando salió con su hija en un auto a comprar comida, en Adelaida, Australia.



Contó que el padre apuñaló en el abdomen a la hija mientras se encontraban sentados dentro del vehículo.



“Fue la constatación de que su hija, la niña de sus ojos, ha estado mintiendo, ha estado viviendo otra vida con amigos que implica el uso de drogas”, expresó Sale.



Romina, madre de Sabrina y esposa de Lekaj, dijo a ABC News que el homicidio fue totalmente inesperado y que su marido no era violento.



“Nunca mostró violencia hacia ningún miembro de la familia o alguien que yo conozca”, enfatizó.