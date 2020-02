Etgar Keret crea antología de cuentos desde la persistencia

Escuchar Nota

“En verdad, no creo que mis personajes sean muy exitosos ni inteligentes, pero sí son muy persistentes. Digamos que nunca renuncian a sus ideas y siempre creen que la vida a su alrededor podría ser un poco mejor”.



“Bueno, si vemos la historia de la humanidad, tecnológicamente continuamos avanzando y, al mismo tiempo, pareciera que nos mantenemos igual o, incluso, vamos involucionando y nos volvemos más tontos”.

"Así que la vida es una especie de esfuerzo por combatir esta condición ontológica, que siempre está ahí de trasfondo de alguna manera. Y, en ese sentido, la escritura es un esfuerzo por luchar contra la soledad, porque cuando escribes tienes la esperanza de publicar y que a alguien pueda interesarle lo que has escrito. Así que toda escritura termina siendo un esfuerzo por combatir la soledad”.



"Sin embargo, durante mi infancia siempre fue el día que más me intimidaba y que más temía, porque mis papás tampoco pueden escapar del mismo recuerdo. Por ejemplo, mi mamá vio cómo mataban a su madre y a su hermano pequeño; y mi papá vio cómo torturaban y mataban a su hermana”, comenta.



"En mi caso, la escritura me permite tener una mayor comprensión de mí mismo y en general, soy una persona de baja autopercepción, pero cuando escribo me siento como ese hombre bala que se lanza al vacío y logra tener una visión panorámica de sí mismo. Digamos que la escritura me permite revisar y mejorar algunos de mis defectos”, concluye.



"Un cuento no es una pócima mágica ni un tratamiento hipnótico. Un cuento, es al fin y al cabo, algo que sirve para compartir con la gente lo que sientes, algo íntimo, a veces, hasta turbador”, afirma(Tel Aviv, 1967) en uno de los relatos que integran, su más reciente antología de cuentos, donde sus personajes pasean en los límites de la locura.Como en el relato que se titula, que cuenta la historia de una mujer rica que descubre la verdadera filantropía cuando le da dinero a un hombre pobre y éste la abraza en señal de agradecimiento. ¿Cómo prodigar semejante bondad?, pues Keret, a quienes se les regala dinero en espera de gratitud verdadera.El autor responde con este conjunto deque vanEn última instancia, advierte Keret, considerado uno de los narradores más originales de nuestro tiempo, “uno escribe sobre esos personajes que uno mismo es. Quizá si yo hubiera sido alguien muy exitoso o guapo, escribiría otro tipo de libros. Pero yo mismo me concibo. Quizá por eso, en mi escritura hay muchos personajes que fracasan, pero no dejan de intentar hacer algo”.Un ejemplo puede ser, ese amigo que le pide al autor un relato que le ayude a seducir mujeres, dada su mala suerte para conquistar.Otro de los relatos del autor israelí se concentra en la tecnología y se codean con autores comodonde plantea sus propias posiciones de conflicto.Y añade: “Es claro que. Por ejemplo, hoy podemos encontrar cualquier manuscrito que jamás se haya publicado en internet, cosa que hace 30 años habría sido impensable.Sin embargo, “no se aprovecha las posibilidades que ofrece, pues. Así que la función que acaba teniendo la tecnología es confrontar y desnudar nuestras debilidades y en esas confrontaciones… salimos perdiendo”.“Porque la soledad es una condición humana básica y considero que las relaciones humanas son un esfuerzo para combatir esa soledad. Debes recordar que cuando estás en el útero de tu madre, te encuentras solo… y cuando mueres también lo estás”.Publicada por la editorial, esta antología aborda lo mismo el tema del, encarnada en hombres llenos de rencor que intentan escapar de su pasado.“Yo soy hijo de sobrevivientes del Holocausto y cada año tenemos ese día, cuando todo se enfoca en eso, es decir, la televisión no transmite deportes ni nada, sólo noticias relacionadas con el Holocausto. Además, los restaurantes cierran y la misma radio sólo transmite canciones tristes, pues todo se centra en el recuerdo del Holocausto.Ambos padres siempre intentaron escapar de esos recuerdos y suprimirlos, pero. “Claro que ese día es muy importante para quienes no tienen grandes recuerdos del Holocausto, pero para los que sí tuvieron esa experiencia y de alguna manera viven el Holocausto cada día… pues es un poco lo contrario”, acepta el también autor de Pizzería Kamikaze y De repente un toquido en la puerta.Al final, asevera Keret, un relato no intenta mostrar quien está en lo correcto o quién se equivoca, sino exponer las complejidades y ambigüedades de determinadas situaciones.