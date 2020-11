EU abandona oficialmente el Acuerdo de París

Escuchar Nota

Estados Unidos abandonó este miércoles oficialmente elun pacto global forjado hace cinco años para evitar la amenaza de un cambio climático catastrófico.La decisión, con la que el presidenteen el mundo, pero no tiene efectos inmediatos en los esfuerzos internacionales por combatir el calentamiento global.189 países siguen comprometidos con el Acuerdo de París, de 2015 , que aspira a limitar el aumento de temperatura media global “muy por debajo” de 2 grados Celsius, idealmente a no más de 1.5 grados Celsius en comparación con la era preindustrial. Otros seis países han firmado, pero no ratificado el acuerdo.Los científicos señalan que cualquier aumento de la temperatura por encima de losal subir el nivel del mar, agravar las tormentas tropicales y empeorar las sequías e inundaciones.El Acuerdo de París requiere que los países marquen sus propios objetivos para reducir los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. El único requisito vinculante es que los países deben reportar con precisión sus esfuerzos.Estados Unidos es el segundo emisor del mundo de gases de efecto invernadero, por detrás de China, y se considera que su contribución en reducir las emisiones es importante, aunque no la única relevante. En las últimas semanas, China, Japón y Corea del Sur se han sumado a laAunque el, varios estados, ciudades y negocios de Estados Unidos han seguido adelante con sus esfuerzos.El aspirante demócrata a la presidencia,vuelva a sumarse al Acuerdo de París.Si Estados Unidos no participa, será más difícil que el resto del mundo alcance los objetivos marcados.