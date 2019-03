EU acusa a Facebook de discriminación

Las autoridades estadounidenses acusaron este jueves a Facebook de discriminación por utilizar la publicidad dirigida para limitar quién ve las publicaciones de determinados tipos de viviendas.El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano presentó cargos administrativos en los que dijo que Facebook "discrimina ilegalmente en base a la raza, color, nacionalidad, religión, situación familiar, sexo y discapacidad" al restringir quién puede ver los avisos vinculados a viviendas."Facebook está discriminando a personas en base a quiénes son y dónde viven", dijo el secretario de Vivienda, Ben Carson. "Utilizar una computadora para limitar las opciones de vivienda de una persona puede ser tan discriminatorio como cerrar una puerta en la cara a alguien", apuntó.La acusación fue presentada tras una demanda de agosto en la que se decía que Facebook había permitido a los anunciantes excluir a personas clasificadas como padres, no nacidos en Estados Unidos, no cristianos, interesados en cultura hispana o agrupados de otro modo que viole la Ley de Vivienda Justa.El Departamento de Vivienda también consideró que Facebook permitió a los anunciantes excluir a personas en base a su vecindario al dibujar una línea roja alrededor de ciertas zonas en un mapa y al darle la opción de mostrar avisos solo a hombres o solo a mujeres.Por eso pidió a un juez administrativo que ordene acciones correctivas por parte de Facebook.La compañía dijo en un comunicado que estaba sorprendida por estas acciones porque considera que ya estuvo tomando medidas para hacer frente a los temores sobre posible discriminación.Facebook apuntó que ha estado negociando con el Departamento de Vivienda, pero que el organismo "insistió en tener acceso a información sensible, como datos de usuarios, sin las protecciones adecuadas"."Estamos decepcionados por los acontecimientos de hoy, pero seguiremos trabajando sobre estos temas con expertos en derechos civiles".Hace una semana, Facebook anunció un cambio en la utilización de la publicidad dirigida como parte de un acuerdo con varios grupos activistas que alegaban que había discriminación en mensajes sobre empleos, vivienda, crédito y otros servicios.La red social aseguró que a los anuncios sobre vivienda, empleo o créditos no se les permitirá más estar dirigidos según edad, género o código postal, una práctica que los críticos consideran discriminatoria.Un juez administrativo tratará el caso, salvo que Facebook u otro de los afectados pida que vaya a una corte de distrito federal. El magistrado podría determinar multas o alguna orden judicial contra Facebook.