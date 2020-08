EU afronta una ‘nueva fase’ de la pandemia de Covid-19; tardará la ayuda económica

Escuchar Nota

“Esta epidemia ahora mismo es diferente y amplia, está más extendida, tanto rural como urbana”, declaró la experta al programa State of the Union, de la cadena CNN.

, y ha llevado a las autoridades a recomendar que se redoblen las medidas de precaución.Y ese no es el único problema que acecha el país, ya queLa advertencia sobre la etapa inédita del Covid-19 la hizo la coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus,, quien admitió ayer que lo que están viendo en esa nación “hoy es diferente de marzo y abril”.Ayer, el país sumaba, de acuerdo con cifras presentadas por la Universidad Johns Hopkins.Después de que estados como Nueva York y Nueva Jersey, ubicados en la costa este, fueran azotados por la enfermedad en los meses posteriores a la llegada del padecimiento al país,Por esta razón, la especialista pidió seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, al puntualizar que quienes viven en zonas rurales no son “inmunes” ni están “protegidos contra el virus”.Respecto a otro paquete económico para paliar los efectos del virus, el, dijo:, afirmó el funcionario en el programa Face the Nation, de la cadena CBS News.Las conversaciones en las que participan la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, así como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y Meadows han cobrado especial interés después de que el pasado 31 de julio venciera la vigencia de la ayuda al desempleo incluida en el plan de rescate fiscal de finales de marzo.