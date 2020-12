EU ahorraría 2.6 mmdd si Joe Biden frena construcción de muro fronterizo

Escuchar Nota

Washington.- Si el Presidente electo Joe Biden detiene la construcción del muro en la frontera sur, le ahorraría al Gobierno de EU unos 2 mil millones de dólares.



Los datos corresponden a una revisión del diario The Washington Post de las estimaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que realiza el proyecto clave del Presidente Donald Trump.



Durante su campaña presidencial, Biden prometió que como parte de sus primeras acciones en el poder detendría la edificación de la valla entre México y EU. Aseguró que no levantaría "ni un metro más" del muro, uno de los proyectos federales más costosos en la historia del país.



Sin embargo, su promesa tendría implicaciones financieras, según han alertado medios locales y expertos, pues habría que revisar contratos y, en todo caso, pagar compensaciones.



Miembros del equipo de transición del demócrata se reunieron la semana pasada con comandantes del Cuerpo de Ingenieros, dijo al Post la portavoz Raini Brunson, pero no comentó sobre las estimaciones de ahorro.



Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), la Administración Trump ha obtenido cerca de 15 mil millones de dólares para construir 1187 kilómetros de vallas. Una tercera parte de eso fue asignado de manera apropiada por el Congreso. Trump desvió el resto de fondos del Pentágono que estaban destinados a otro tipo de programas.



Los datos del Cuerpo De Ingenieros muestran que para el 21 de enero habrá unos 3.3 mmdd del proyecto sin usar. Se estaban sosteniendo reuniones sobre cómo terminar contratos legalmente.



La eventual Administración de Biden podría detener los contratos, pero las empresas cobrarían gastos de rescisión, por lo que se están manejando opciones como permitir que se continúe con el trabajo de caminos, sensores y otras características que están incluidas en los contratos.



Según los datos del diario, de los 1.6 mmdd que quedan correspondientes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que es sólo una de las fuentes de financiamiento, se podrían ahorrar 1.1 mmdd si se completan algunos trabajos "auxiliares".



CBP está a punto de culminar 724 kilómetros de nuevas vallas, aunque se ha reportado que el Presidente Trump ha pedido que se aceleren los trabajos para poder presumir a final de año que se han levantado poco más de 800 kilómetros de su muro.