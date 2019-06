EU añade a Arabia Saudita y a Cuba a lista negra de trata

Estados Unidos agregó este jueves a Arabia Saudita y a Cuba a su lista negra de países que no están haciendo lo suficiente para luchar contra la trata de personas, una designación que podría conllevar sanciones.En un informe anual del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos atribuyó a su aliado Arabia Saudita rampantes violaciones de los derechos laborales de trabajadores extranjeros, y acusó a su enemigo Cuba de tráfico de personas a través de su programa de envío de médicos a otros países.China, Corea del Norte, Rusia y Venezuela siguen en el Nivel 3 del informe, donde se incluyen los países que no cumplen con los estándares mínimos de protección.“Si ustedes no se oponen al tráfico, Estados Unidos lo hará”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, al presentar el informe junto a Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump.El informe sobre la trata de personas, o Informe TIP por sus siglas en inglés, es un reporte anual emitido por el Departamento de Estado que clasifica a los gobiernos según sus esfuerzos para reconocer y combatir la trata de personas.Una designación de Nivel 3 significa que Estados Unidos puede restringir la asistencia económica al país, o retirar el apoyo al país en el Fondo Monetario Internacional u otros organismos de desarrollo global.Pompeo dijo que Estados Unidos tomó medidas el año pasado contra 22 países debido a su designación en el informe de trata de personas.