EU analiza ‘todas las opciones’ en Venezuela: Trump

El presidente de EU, Donald Trump, ha sostenido una reunión este martes en la Casa Blanca con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, y antes de concretar el encuentro reafirmó que el país norteamericano evalúa "todas las opciones" en Venezuela.Mientras empeoran las relaciones entre Washington y Caracas, sumado a la tensión presente en la frontera entre Brasil y la nación bolivariana, ambos mandatarios se mantienen firmes en su cruzada contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "Es una pena lo que está pasando en Venezuela", añadió el presidente estadounidense.Así, está previsto que la situación de aquel país petrolero sea un eje importante en las conversaciones de estos líderes americanos. Meses antes, ambos políticos habían reconocido a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, como presidente autoproclamado de esa nación. Sin embargo, mientras Washington no excluye una intervención militar, Brasil ha aclarado que esa opción no está entre sus planes.Sobre las relaciones diplomáticas entre EU y Brasil, Trump expresó que ambos Estados "nunca han estado más cerca". Por su parte, Bolsonaro había publicado días antes en Twitter: "Por primera vez en mucho tiempo, un presidente brasileño que no es un 'antiamericano' llega a Washington. Es el comienzo de una alianza por la libertad y la prosperidad, como siempre han querido los brasileños".