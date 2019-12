EU anunciará el retiro de 4 mil soldados de Afganistán, según medios

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunciará esta semana planes para retirar alrededor de 4 mil soldados de Afganistán, informaron medios estadounidenses.



Las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes se reanudaron hace una semana, con el objetivo de lograr un acuerdo que reduzca la violencia o incluso alcance un alto el fuego.



Sin embargo, esas negociaciones quedaron en pausa el jueves, luego de un ataque reivindicado por los talibanes cerca de Bagram, una base aérea estadounidense clave al norte de Kabul, que dejó dos civiles muertos y más de 70 heridos.



Actualmente hay 13 mil soldados estadounidenses en Afganistán.



De acuerdo a la cadena NBC el sábado, tres funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos informaron que la administración Trump tiene la intención de anunciar la retirada de 4 mil soldados de Afganistán.



Dos de ellos dijeron que algunos se volverían a desplegar pronto y que otros no serían reemplazados cuando terminen su misión.



La cadena CNN citó a un funcionario estadounidense que dijo que el anuncio de un retiro podría ocurrir esta semana, pero que "el momento oportuno va cambiando".



El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de AFP para comentar este domingo, y el Pentágono remitió preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato.



Según un borrador de acuerdo de septiembre, alcanzado después de años de negociaciones, los talibanes tendrían que comprometerse con ciertas medidas de seguridad, acordar conversaciones con el gobierno afgano y prometer una reducción de la violencia a cambio de la retirada de las tropas estadounidenses.



Trump insistió el mes pasado en la necesidad de un alto el fuego e hizo una visita sorpresa a la base aérea de Bagram el 28 de noviembre para celebrar el Día de Acción de Gracias con las tropas y reunirse con el presidente afgano Ashraf Ghani.



Trump ha indicado previamente que quiere acabar con los despliegues militares estadounidenses en el extranjero siempre que sea posible.