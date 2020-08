EU autoriza un test de Covid-19 con saliva, probado en jugadores de la NBA

Escuchar Nota

BREAKING: a saliva #COVID19

test developed by @yalesph researchers has recieved emergency use authorization by the FDA. #SalivaDirect is fast, inexpensive, and non-invasive. It can be a game changer for accessible testing. https://t.co/clk3mIciG1 — Yale School of Public Health (@YaleSPH) August 15, 2020

“Dar este tipo de flexibilidad para procesar las muestras de saliva y ver si hay infección por COVID-19 es revolucionario en cuanto a su eficiencia y a evitar la escasez de componentes cruciales para las pruebas”, dijo en un comunicado el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.



Today, we issued an emergency use authorization to @Yale for its SalivaDirect #COVID19 diagnostic test, which uses a new method of processing saliva samples. This is the 5th test FDA has authorized using saliva as a sample for testing. https://t.co/UpmAA4Kl3l pic.twitter.com/GYeX5XZD28 — U.S. FDA (@US_FDA) August 15, 2020

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) anunció este sábado que, atrajo la atención de muchos expertos en salud pública porque, al contrario que otros tests, no requiere un instrumento específico para registrar la muestra sino que la saliva puede almacenarse en cualquier contenedor estéril y enviarse para su examen.que utiliza muestras de saliva para detectar COVID-19, pero algunos analistas lo consideran especialmente prometedor en parte porque no requiere atravesar un paso extra para separar el ácido nucleico, lo que evita el problema de escasez de los kits empleados para esa operación.De acuerdo con el diario The Wall Street Journal,dado que almacenar cada muestra costará entre uno y cinco dólares, y podrán enviarse a cualquier laboratorio para su examen.denominada SalivaDirect y que permite producir hasta 90 resultados de distintas muestras en menos de tres horas.Los científicos necesitaban una gran población asintomática para comparar los resultados de sus pruebas con muestras de saliva y los de los tests nasales tradicionales, con el objetivo de garantizar la precisión de su nuevo protocolo, y la encontraron en la NBA.y a los científicos de Yale que compararon los resultados de los distintos métodos.El equipo de Yale continuará a partir de ahora su estudio con personal de la NBA que se encuentra en Walt Disney World, en Florida, y según el Wall Street Journal, hasta ahora no han encontrado ningún caso positivo entre quienes están concentrados en las instalaciones de ese parque, algo que puede complicar o retrasar su investigación.Según la FDA, Yale pretende compartir el protocolo de SalivaDirect con los laboratorios interesados como un “código abierto”, lo que significa que, siempre que sigan las instrucciones de los científicos que desarrollaron el test y demuestren que tienen equipos básicos, podrán procesarlo.Información de López-Dóriga