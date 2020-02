EU bloquea política de Trump de enviar migrantes a México

Escuchar Nota

San Francisco.- Un tribunal de Apelaciones de Estados Unidos bloqueó este viernes la polémica medida del Gobierno de Donald Trump que obliga a que algunos solicitantes de asilo tengan que permanecer en México mientras se resuelven sus casos migratorios.



Dos de los tres jueces que conforman la corte del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California, EU), determinaron que esta práctica no respeta las leyes de inmigración del país y ordenaron que se bloquee, mientras que el tercero emitió una opinión contraria.



La política de enviar a México a los demandantes de asilo (sin importar de dónde provengan), a la espera de que se resuelvan sus casos en EU, empezó en enero de 2019 y desde entonces se ha devuelto al país vecino a aproximadamente unas 59 mil personas.



Los dos jueces que decidieron a favor de bloquear la política fueron Richard Páez y William Fletcher, ambos nominados por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993 - 2001), mientras que el que se opuso fue Ferdinand Fernández, nominado por el republicano George H. W. Bush (1989-1993).



La resolución de este viernes determina que los abogados de la demandante Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU, por su sigla en inglés) "presentaron argumentos convincentes de que el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por EU” en materia de migración.



Entre estas obligaciones está la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas, algo que los demandantes aseguran que ocurre en México a los solicitantes de asilo, donde pueden ser víctimas de redes de tráfico de humanos o secuestradas para exigir un rescate.



El pasado 8 de abril, el juez federal de San Francisco Richard Seeborg ya ordenó al Gobierno bloquear esta política migratoria, pero la Casa Blanca recurrió y el Noveno Circuito de Apelaciones dejó sin efecto temporalmente la suspensión, de manera que las autoridades migratorias pudieron seguir enviando a México a solicitantes de asilo hasta este viernes.



La decisión de hoy, sin embargo, es el fallo definitivo por parte de esta corte de Apelaciones, y ahora lo más probable es que la Administración que dirige Trump recurra al Tribunal Supremo, como viene haciendo durante los últimos años cuando hay una sentencia en su contra en cortes inferiores.



En paralelo a esta decisión, la corte del Noveno Circuito también emitió este viernes otro fallo relacionado con las políticas migratorias del Ejecutivo, en este caso en relación a la medida que denegaba automáticamente el asilo a quienes no llegasen a EU por los denominados "puntos de entrada oficiales".



Esta medida, ordenada por Trump en noviembre de 2018 ante lo que consideró una crisis migratoria causada por las "caravanas" de migrantes centroamericanos, ya había sido bloqueada anteriormente por un juez federal de San Francisco y por tanto permanecía sin efecto, con lo que la decisión de hoy viene a reafirmar esa suspensión.