EU carece de liderazgo para hacer frente a pandemia de coronavirus: Obama

"Muchos de ellos ni siquiera fingen estar a cargo", sentenció el ex presidente; finalmente, Obama indicó a los graduados que si el mundo va a mejorar, "depende de ustedes".



.- El ex presidente de, señaló este sábado en un discurso en línea, que el país norteamericano carece de un líder para hacer frente a la pandemia del coronavirus, de acuerdo con elofreció un discurso para los estudiantes estadunidenses que no podrán celebrar su graduación de manera presencial a consecuencia de la pandemia del, la cual, la cual ha convertido aen el país con más muertos por elSegún el medio estadunidense, el ex mandatario aseguró que los líderes de ese país han perdido la respuesta frente a la emergencia sanitaria que se vive eny que ha dejado más deAsimismo, criticó al gobierno ante el manejo de la crisis, afirmando que la pandemia ha terminado con la idea de que los responsables saben lo que están haciendo.Información por Milenio