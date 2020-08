EU cierra carriles y refuerza controles en frontera con México por COVID-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos decidió cerrar carriles en algunos puntos de entrada en la frontera con México y advirtió que realizará más controles, como parte de los intentos de ese así para limitar los viajes no esenciales y la propagación del coronavirus.



Lo anterior fue referido por la agencia Reuters, de acuerdo con un funcionario de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).



Tal como han afirmado ambos gobiernos desde el comienzo de la pandemia, los viajes no esenciales se han restringido en la frontera, pero se han aplicado principalmente a ciudadanos mexicanos.



Estas medidas, señala Reuters, parecían estar dirigidas a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que viven en México.



Estados Unidos es el país que lidera los casos y muertes por COVID-10, con más de 174 mil decesos confirmados vinculados al coronavirus.



“Necesitamos que la gente piense dos veces acerca de los viajes que no son esenciales y que se pregunten si vale la pena arriesgar sus vidas y las vidas de los demás”, dijo el portavoz de la CBP en El Paso, Roger Maier, en un comunicado escrito y en declaraciones vertidas al New York Times.



Una encuesta reciente, señala Reuters, por parte de la agencia a viajeros, encontró que la mayoría de los viajes transfronterizos de ciudadanos y residentes estadounidenses no eran esenciales.



CBP dijo que, en El Paso, tomaría medidas para reducir los viajes no esenciales en cuatro cruces fronterizos, pero no dijo qué otros puertos de entrada podrían verse afectados.