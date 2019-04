EU, con más niños sin vacunar contra el sarampión

Estados Unidos encabeza la lista de países de altos ingresos con más niños sin vacunar contra el sarampión, mientras Argentina y Chile se encuentran en 4º y 10º lugar, según un nuevo estudio de Unicef publicado el jueves.Las cifras atestiguan el crecimiento del movimiento anti-vacunación en los últimos años, en momentos en que Estados Unidos y otros países como Brasil, Francia, Ucrania y Filipinas enfrentan epidemias de sarampión, en alza de 300% en el mundo en relación a 2018.El estudio señala que la cantidad de niños menores de un año que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión en Estados Unidos fue de 2,59 millones entre 2010 y 2017.En Francia, en segundo lugar de los 10 países de altos ingresos con más niños sin vacunar contra el sarampión, la cifra fue de 608.000 en ese mismo plazo, y en el Reino Unido de 527.000.Argentina, en cuarto lugar, tuvo 438.000 niños no vacunados contra el sarampión, y Chile, en décimo puesto, tuvo 136.000.Un total de 169 millones de niños en todo el mundo no recibieron la primera dosis de la vacuna entre 2010 y 2017 (21,1 millones por año), lo cual los deja a la merced de contraer esta enfermedad altamente contagiosa y potencialmente fatal, según el estudio.Los casos declarados de sarampión se multiplicaron por cuatro en el primer trimestre de 2019 en relación al mismo periodo de 2018, indicó a mediados de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS).El alza se dio sobre todo en África (+700%) y Europa (+300%).Los países con más niños sin vacunar son Nigeria (4 millones), India (2,9 millones), Pakistán e Indonesia."El terreno para la epidemia de sarampión que vemos hoy fue sembrado hace años", dijo la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, en un comunicado."Necesitamos vacunar a todos los niños por igual, en países ricos y pobres", afirmó.En los países de altos ingresos, el porcentaje de vacunación es de todos modos alto, de 94% en promedio para la primera dosis, según Unicef. Pero la cifra baja a 91% para la segunda dosis, necesaria para proteger a los niños de la enfermedad.A nivel mundial, estas cifras son de 85% en promedio para la primera dosis y 67% para la segunda.El sarampión, muy contagioso, fue declarado oficialmente erradicado de Estados Unidos en el año 2000. Pero en lo que va de 2019 se han registrado 626 casos, según las últimas cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).Es la segunda gran epidemia desde su erradicación, tras la ocurrida en 2014, cuando se registraron 667 casos.