EU concede licencia temporal a Huawei

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el lunes la emisión de una Licencia General Temporal, que autoriza operaciones comerciales de la firma china Huawei Technologies Co. Ltd, sancionada la semana anterior.Las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR, por sus siglas en inglés) autorizan de manera limitada exportaciones, reexportaciones y transferencias de bienes a la firma china y sus 68 filiales no estadunidenses que fueron añadidas a la lista de restricciones de la BIS el 16 de mayo último."Esta licencia tiene vigencia a partir de este lunes y se mantendrá en vigor por los siguientes 90 días, para facilitar operaciones de la empresa de tecnología, proveedores y socios.También garantiza algunas actividades necesarias para mantener las operaciones de redes existentes y apoyar los servicios móviles, entre ellos la investigación de ciberseguridad crítica para mantener la integridad y confiabilidad de redes operacionales y existentes.Los exportadores estarán obligados a mantener las certificaciones, para que estén disponibles cuando se las requiera la BIS, respecto a su uso de la Licencia General Temporal.En su disposición, el Departamento de Comercio precisó que con excepción de las transacciones explícitamente autorizadas, cualquier exportación, reexportación o transferencia de artículos sujetos a restricción continuará requiriendo una licencia especial que debe ser revisada por la BIS "bajo presunción de denegación".Huawei fue incorporada a una lista de la BIS luego de que el Departamento de Estado concluyó que la empresa se involucró en actividades "contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos o sus intereses de política exterior".