EU ejecutará a una mujer asesina por primera vez en más de 60 años

, anunció este viernes el Departamento de Justicia de EU.Se trata de, quien en 2004La mujer sen el centro penitenciario Terre Haute, en el estado de Indiana.El 16 de Diciembre de 2004 el Agente Especial del FBI Mickey L. Roberts no salió de su asombro cuando a las 16:17 recibió una llamada desde la central de Washington DC para informarle de que un feto, en el estado deInmediatamente Roberts buscó el teléfono del Sheriff de la zona y se puso en contacto con él para que le contase todos los detalles de lo sucedido.Con la máxima urgencia, el agente se desplazó para ver al Sheriff Ben, que le siguió ampliando el caso con nuevos datos. A Bobbiecomo si su tripa hubiera explotado y. Por si fuera poco dantesca la imagen, el bebe no aparecía.En la escena del crimen Roberts observó que el cordón umbilical había sido cortado cuidadosamente y que tal y como le habían comunicado,Mientras retiraban el cuerpo, el Sheriff interrogó a unos vecinos que confirmaban haber visto ese mismo día, aparcado frente a la casa, un vehículo con puertas rosas y muy sucio, aproximadamente entre las 12:30 y las 14:30, aseguraban que era un modelo asiático similar a Toyota, Hyundai o Mazda.A Roberts le contó la traumatizada madre que a las 14:30 había hablado con su hija por teléfono para que la llevara al trabajo. En la conversación telefónicaJustamente la aparición de esta persona durante la charla, fue el motivo por el que colgaron y dieron por terminada la conversación. A las 15:30 la volvió a llamar y cuando no contestó, fue a buscarla a su casa encontrando el cuerpo.Bobbie siempre había sido una apasionada de sus mascotas, unos pequeños Terrier que adoraba y con los que pasaba el día jugando, mantenía un negocio de crianza y además era un miembro activo de un foro en Internet de esta temática.Tras un rato dando vueltas por la casa, el agente especial observó que