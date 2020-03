EU es ya el primer lugar de contagios de coronavirus con más de 82 mil infectados

Escuchar Nota

Nueva York.- Estados Unidos se convirtió hoy en el país con más casos de contagios de coronavirus, superando a China, país en que se originó el virus, informó The New York Times.



En total, se registran 82 mil 404 infectados. La mayoría de los estados ordenó aislamiento desde la semana anterior, siendo Nueva York el más afectado superando los 37 mil casos.



La noticia fue dada a conocer, luego de que el presidente Donald Trump participara en la reunión virtual del G-20, donde abordó temas relaciones con el virus y de las acciones que está tomando su gobierno para detenerlo.



El presidente estadounidense, declaró el pasado martes que los Estados Unidos abrirían nuevamente su economía, pese a la pandemia de coronavirus que se vive en el país norteamericano.



No obstante, la vocera de la OMS, Margaret Harris, señaló el martes también que EU puede convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus.



Detalló que del 85 % de los nuevos casos de Covid-19 que se registraron en el mundo desde el lunes, al menos el 40 % se dio en territorio estadounidense.



La Casa Blanca prepara un presupuesto extraordinario de 2 billones para atender la crisis, que ha provocado desempleo y colapso de los hospitales en dicho país.







Con información de La República y La Verdad