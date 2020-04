EU ignoró alertas y redujo gasto en salud; China advirtió a Donald Trump

Escuchar Nota

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 6, 2020

En la primera semana de enero, China informó formalmente a Estados Unidos sobre el riesgo del coronavirus, agencias de inteligencia y espionaje estadunidensesSin embargo, el mandatario no sólo minimizó, sino que ignoró y dio información contradictoria a los estadunidenses y pasó más de 70 días sin reaccionar.Los recortes en el sector salud llegaron con administraciones demócratas y republicanas.El presupuesto para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia central de salud pública, disminuyó diez por ciento entre los años fiscales 2010 y 2019, según la organización de investigación Trust for America’s Health.Menos insumos y personalEntre 2008 y 2017, los departamentos de salud estatales y locales perdieron más de 55 mil empleos, una quinta parte de su fuerza laboral.Una revisión de los contratos de compra muestra que las agencias federales esperaron hasta mediados de marzo para comenzar a realizar pedidos a granel de máscaras de respirador N95, ventiladores mecánicos y otros suministros necesarios para los trabajadores de atención médica de primera línea.En enero y febrero el presidente insistió en que el virus estaba “bajo control” en Estados Unidos donde, presumía, las comunidades científica y médica eran las mejores. Decía que en alrededor de un mes, el virus “va a desaparecer”.Todavía en concentraciones de campaña electoral a fines de febrero y a principios de marzo, apenas a unos días de que la Organización Mundial de la Salud declaró que se trataba de una pandemia, el presidentTan es así que dos días antes de que se declarara la pandemia, el presidente expresó en Twitter: “El año pasado, 37 mil estadunidenses murieron a causa de la gripe común. Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes”El fin de semana afirmó que a partir de ahora será “una de las semanas más difíciles”. “Seguramente se registrará mucha muerte”.El mandatario anunció que a algunos pacientes los cambiarán a nuevas instalaciones para facilitar el tratamiento y no saturar los hospitales, donde se requiere personal y material especializado.