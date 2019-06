EU investigará a Google por monopolio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una investigación antimonopolios a Google de Alphabet Inc, informó el viernes el diario Wall Street Journal, citando a fuentes.La investigación examinará las prácticas de Google relacionadas con las búsquedas y otros negocios, según un reporte, que también sostiene que la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) había realizado pesquisas a Google hace muchos años, pero que la referirá al Departamento de Justicia en esta ocasión.Google y el Departamento de Justicia no respondieron a solicitudes de comentarios hechas por Reuters el viernes.En 2013, la FTC puso fin a una investigación a Google en la que concluyó que la compañía no había manipulado sus resultados de búsquedas para perjudicar a sus rivales.Críticos de Google han tenido discusiones con el Departamento de Justicia, pero no estaba claro si la cartera ha contactado a la empresa, reportó el Journal. La división antimonopolios del departamento ha sentado las bases para la investigación en las últimas semanas, según el reporte del WSJ.