EU lanza nuevas advertencias a Rusia y a Venezuela

Estados Unidos consideró hoy como una “amenaza directa” la presencia de las tropas rusas en Venezuela, y advirtió que cuando se refiere a que todas las opciones están sobre la mesa , “no es un chiste”.El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, insistió este viernes en que el envío de personal y material militar a Venezuela por parte de Rusia son "acciones provocativas” y el gobierno de su país las considera como “una amenaza directa".Estados Unidos “condena el uso continuo de personal militar extranjero por parte de Nicolás Maduro en su intento de permanecer en el poder, incluida la introducción de personal y equipo militar ruso en Venezuela”, indicó Bolton en un comunicado, luego que el fin de semana pasado aterrizaron en Caracas dos aviones militares rusos con unos 100 soldados.“Consideraremos tales acciones provocativas como una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales en la región”, subrayó.Advirtió que Estados Unidos seguirá defendiendo y protegiendo sus intereses “y los de nuestros socios en el Hemisferio Occidental, que están arraigados en un respeto compartido por la libertad, la seguridad y el Estado de derecho”.“Maduro solo usará este apoyo militar para reprimir aún más al pueblo de Venezuela”, dijo Bolton, tras solicitar a los “militares venezolanos que cumplan con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos de Venezuela”.El encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, señaló por su parte que las personas que creen que es "un chiste" que todas las opciones están sobre la mesa para resolver la crisis en Venezuela, no deberían poner a prueba al presidente estadunidense Donald Trump.“Mi consejo para los venezolanos que piensan que todas las opciones sobre la mesa son un chiste o solo un simbolismo, es que no pongan a prueba al presidente en ello”, advirtió.Abrams recordó que el dictador panameño Manuel Noriega, quien aseguraba que jamás ocurriría una invasión a su país, “terminó detenido en una prisión federal” de Estados Unidos.A las declaraciones de Estados Unidos, el canciller venezolano Jorge Arreaza, le exigió al gobierno de Trump no interferir en los asuntos de Caracas.“La función de @AmbJohnBolton debería ser garantizar la seguridad de EEUU. Pero parece que alguien le paga más por interferir infructuosamente en asuntos internos de Venezuela, con su vetusto discurso combinando elementos de Guerra Fría y Doctrina Monroe”, escribió Arreaza en su cuenta de la red Twitter.“Aunque parezca increíble, desde Venezuela debemos recordarle casi a diario a varios gobiernos occidentales que deben respetar el Derecho Internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, entre ellos el respeto a los asuntos internos de los países”, agregó en toro tuit.