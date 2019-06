EU le da 45 días a México para ver resultados

Aunque el viernes se recibió con beneplácito en México la noticia de que la amenaza arancelaria de Donald Trump había sido cancelada, este lunes el presidente de EU amaneció con una serie de tuits en la que revivió la sombra de las tarifas.El canciller Marcelo Ebrard explicó que las negociaciones binacionales llegaron a buen puerto, pero solo apaciguaron el problema ya que tendrán que dar resultados en 45 días o de lo contrario volverán a la mesa con sus contrapartes."Diría que en lo que lleva este gobierno, este ha sido el momento más difícil de la relación México y EU… Fue muy difícil (la negociación)", explicó Ebrard en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador."En esencia la relación económica se subordinó a la diferencia en el tema migratorio. Una de nuestras insistencias fue separar las dos esferas.Lo que provocó la reacción de EU fue el número de personas que está llegando allá. Con el vicepresidente fue el tono muy duro, casi de ultimátum.Dieron a conocer una cifra de 140.000 personas. Con esa tendencia a finales de este año serían millones", explicó el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.Ebrard Casaubón explicó que México negoció con una presión muy fuerte, pues la aplicación de los aranceles causaría el colapso de la economía mexicana."Si se aplican tarifas unilaterales nos alejamos del modelo del tratado de libre comercio. En una guerra comercial quedaría descartado el acuerdo.Entrar a una guerra comercial, implicaría como incrementar el IVA 10%, la pérdida de 1.2 millones de empleos, la caída de más de un punto en el PIB.Se llegó al acuerdo de que los dos temas (migración y comercio) se separen de nuevo".El canciller reveló que México deberá probar que su estrategia sirve en el corto plazo, o deberá volver a la mesa de negociación. "Se va a evaluar dentro de 45 días"."Si estas medidas no funcionan y tuviéramos que participar en un modelo regional, tendríamos que participar del Congreso. A eso se refiere (el tuit de Trump del lunes)".Los logros del acuerdo según México:No hay amenaza de aranceles en los próximos 90 díasSe separa migración de comercioNosotros proponemos una mejor opción, tenemos que persuadirMarcelo Ebrard detalló lo que pidió cada quien en la negociación."La condición era ser el tercer país seguro. Después de muy intensas negociaciones llegamos a dos medidas, se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quien tiene razón".México desplegará 6.000 elementos de la Guardia Nacional, aunque negó que se trate de una militarización."La Guardia Nacional mexicana va a cubrir todo el territorio nacional y la frontera sur. No vamos a militarizar, está incluida la presencia en esos lugares".Las autoridades de migración mexicanas evitarán a partir de esta semana el libre tránsito de personas indocumentada por el territorio nacional."México nunca va a criminalizar a los migrantes. Se va a documentar. No podemos tener transitando en México a 600.000 personas y no saber cómo se llaman".Estados Unidos advirtió que de no haber resultados, las tarifas regresarían a la conversación y otros países de la región involucrados en el fenómeno migratorio, deberían participar de las charlas."Ellos dicen que están saturados. Vamos a poner en México personas que están solicitando asilo. Nos han mandado 10.000. Respetamos el derecho de asilo. Vamos a permitir que esas personas terminen sus procesos de asilo.Ambas partes están de acuerdo en que las medidas anteriores no tengan los resultados esperados se tomarán medidas adicionales. Nos sentaríamos a discutir con otros países como Panamá, Brasil, Guatemala… es un sistema regional".El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho y "muy feliz" por el acuerdo y admitió que después del acuerdo tuvo que rehacer su discurso del sábado en Tijuana.López Obrador dio a conocer que tenía preparadas medidas recíprocas en contra de EEUU si se aplicaban los aranceles.