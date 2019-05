EU liga fundación de ‘Canelo’ Álvarez en lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló que la fundación Valor y Principio de Dar A. C., de la cual es socio Sául Canelo Álvarez, sirvió para que el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, lavara dinero procedente del crimen organizado.De acuerdo con la investigación de las autoridades estadunidenses, Sandoval Castañeda recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de información y protección.El Departamento del Tesoro señaló que también aceptó sobornos de los Beltrán Leyva y lo acusó de tener vínculos con la organización criminal liderada por el narcotraficante Raúl Flores HernándezAdemás, el gobierno estadunidense puso en su lista negra a la esposa del ex gobernador y a sus dos hijos, quienes, indicó "siguen disfrutando de los beneficios ilícitos de sus planes de corrupción"."Sandoval Castañeda ha participado en una serie de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el CJNG", señaló.Ante ello, las cuentas del ex gobernador y de otras 42 personas han sido congeladas. Roberto Sandoval aseguró que pondrá a disposición de las autoridades la información que requieran.Hace unos días, el ex gobernador publicó en Twitter una foto con el púgil mexicano, durante el bautizo de su hija.