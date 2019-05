EU no descarta acción militar en Venezuela: Pompeo

Estados Unidos no descarta una acción militar en Venezuela "si eso es lo que se requiere", afirmó el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.En una entrevista para Fox, el funcionario estadounidense manifestó que no se descarta una acción militar en Venezuela, aunque subrayó que Washington prefiere una "transición pacífica".Aseguró que Rusia negó este miércoles haber convencido a Maduro para no huir de Venezuela y calificó esta afirmación de "información de guerra".