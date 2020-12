EU no está recibiendo solicitudes de asilo; migrantes son regresados a sus países

Escuchar Nota

"A pesar de rumores que indican lo contrario, esto significa que, si intentan entrar a los Estados Unidos de forma ilegal o para solicitar asilo, serán retornados inmediatamente a México o a su país de origen", explicó.



"Cualquier individuo que intente entrar por la frontera sur de Estados Unidos, ya sea por los puertos de entrada o por regiones intermedias, será retornado a México, o a su respectivo país de origen, de forma inmediata".



El Gobierno deno está recibiendo peticiones de asilo debido a la pandemia de, por lo que las personas que son detenidas por cruzar su frontera de manera ilegal no están siendo liberadas en territorio norteamericano, sino retornados inmediatamente a sus países, informó Edgar Ramírez, agregado delde la embajada estadounidense enEn un breve mensaje de prensa, detalló que, para evitar la propagación del virus por parte de los indocumentados, el Centro de Control de Enfermedades emitió una orden directa:Por lo anterior,pidió a los migrantes que no desperdicien su tiempo, y no pongan en riesgo su salud. "Regresen a su tierra y hagan su vida allá".