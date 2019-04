EU no tiene previsto cierre de frontera con México: SRE

El gobierno de Estados Unidos no tiene previsto el cierre completo de la frontera con México, como amagó Donald Trump, pero anticipó que los cruces serán más lentos, dijo el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.“En este momento no tenemos reportado que haya ocurrido el cierre de algún punto fronterizo en particular, pero si tenemos reportado que hay, en especial en Ciudad Juárez, pero en general en varios puntos fronterizos, una situación porque el personal que normalmente hace la revisión de aduanas y vehículos hace las tareas propias de documentación de migrantes especialmente de centroamericanos que han llegado en los últimos días en un número superior al que tenían previsto”, dijo en conferencia de prensa.En conferencia de prensa, el canciller dijo que su homólogo estadounidense le informó que existe un problema en tres de los ocho puntos fronterizos en los que habría retrasos ante el aumento de más 100 mil personas que se presentaron ante las autoridades migratorias para pedir asilo.Marcelo Ebrard descartó que por el momento se pueda dar una reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.​