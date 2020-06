EU pide no usar gel antibacterial fabricado en México por sustancia tóxica

Escuchar Nota

“Si bien todas las personas que usen estos productos en sus manos están en riesgo”, la FDA dijo que los niños que lo ingieran por accidente o un adulto que lo beba como un sustituto del alcohol etílico también corren peligro.



porque contiene grandes cantidades de metanol, o alcohol metílico., y recomendó a los consumidores desechar nueve marcas de geles desinfectantes fabricados por la empresa Eskbiochem SA de CV.A finales de la semana pasada, la FDA dijo que había contactado a Eskbiochem para “recomendar a la compañía quitar sus productos de gel desinfectante de manos del mercado por los riesgos relacionados con la intoxicación por metanol”, pero que la compañía no lo había hecho. La empresa no respondió por el momento a una solicitud de comentarios realizada por correo electrónico.El metanol es un primo tóxico del alcohol etílico que contienen las bebidas alcohólicas habituales, y no puede distinguirse por su olor o sabor. Causa daños en los órganos y en el cerebro, y puede ser mortal. Sus síntomas incluyen dolor en el pecho, náuseas, hiperventilación, ceguera e incluso un estado de coma.desde que empezó la pandemia de coronavirus. Como parte de las medidas de confinamiento, muchas localidades prohibieron las ventas de bebidas alcohólicas legítimas, y muchas personas también perdieron sus empleos y aparentemente no pudieron comprar licores más profesionales.