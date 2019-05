EU pidió a México rechazar inversión china: Alfonso Romo

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, pidió a empresarios y funcionarios del gobierno mexicano, no tener inversión activa de China en México, sobre todo en proyectos estratégicos, denunció Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República.Indicó que ocurrió durante una reunión en Mérida, Yucatán donde sostuvieron una reunión con el secretario de Comercio estadounidense donde describió lo que dijo."'Segundo, no queremos la participación muy activa de la inversión china en México, sobre todo en proyectos estratégicos. Tercero, queremos que nos ayuden a parar la migración que viene de Centroamérica, y cuarto, el presidente hizo un compromiso, por lo que vamos a tener mucho cuidado de cómo vamos a negociar la 232".Por su parte Alfonso Romo, asegura que respondió al funcionario estadounidense que deben decidir qué quieren, pues no todo se puede cumplir."Me quedo callado. Entonces le dije: contra México está muy fácil, nos pides las cuatro cosas pero no quieres tomates, entonces tienes que definir si quieres tomates o migrantes, o acero y migrantes".El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, aclaró que las empresas de China son bienvenidas a México, como cualquier otro país, aunque ahora no tienen diálogo con ninguna.