EU podría retirarse del acuerdo de exportar tomate

Inquieta a tomateros nulo avance con EU

Estados Unidos ha comunicado sus planes para retirarse unilateralmente del acuerdo de exportación de tomate con México antes del 7 de mayo de 2019. Mientras tanto, las negociaciones pueden continuar. Como la mitad de los tomates frescos que se consumen en Estados Unidos, provienen de México, los cambios potenciales en el comercio internacional tendrían implicaciones relevantes, no solo para los agricultores, sino también para los exportadores, minoristas y consumidores.Si la negociación con Estados Unidos para renovar este acuerdo de exportación de tomate mexicano no avanza con éxito para antes de la fecha límite en mayo, se impondrá un arancel de 17.65% inicialmente."No hay ningún avance (en la negociación del Acuerdo de Suspensión antidumping del tomate con EU). Hay preocupación de que el plazo es el 7 de mayo", dijo Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).Lo que se debe cuidar, añadió, es que no haya medidas que afecten a los productores nacionales y continúe el flujo de tomate mexicano a ese país.Mediante un comunicado enviado en marzo a Wilbur Ross, Secretario de Comercio de EU, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, calificó como un hecho lamentable para México la decisión del Departamento de Comercio de terminar el Acuerdo de Suspensión del Tomate.Externó también su preocupación por que las condiciones planteadas en el proceso de la revisión para concretar un nuevo acuerdo son legalmente inviables y afectarían de manera adversa el comercio de tomate entre ambos países."Tan sólo 400 mil trabajos agrícolas y un millón de empleos adicionales en las industrias relacionadas en México estarían en riesgo."Estos empleos son tan importantes para México como lo son para Estados Unidos los empleos que las exportaciones de su país a México generan en las industrias del maíz, cerdo, trigo, manzanas, carne de res y frijol de soya, entre muchas otras", expresó.