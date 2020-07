EU retirará 11 mil 900 soldados de Alemania: Pentagono

Escuchar Nota

"El reposicionamiento de nuestras fuerzas en Europa representa un cambio estratégico importante y positivo", aseguró el jefe del Pentágono.



"Estos cambios indudablemente permitirán alcanzar los objetivos centrales (que son) elevar el nivel de disuasión de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, fortalecer a la OTAN, tranquilizar a los aliados y mejorar la flexibilidad estratégica de Estados Unidos", explicó.



El Pentágono anunció el miércoles el retiro de 11,900 soldados de Alemania, algo que considera estratégicamente necesario, aunque el presidente Donald Trump dijo estar listo para revertir la medida si Berlín aumentaba su contribución financiera a la OTAN.De los 34,500 soldados desplegados actualmente en Alemania, alrededor de 6,400 serán repatriados a Estados Unidos, mientras que los otros 5,600 serán reposicionados en otros países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en especial en Bélgica e Italia, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper.El funcionario aseguró que el objetivo era estratégico, en particular como elemento disuasorio contra Rusia, pero solo minutos después de su rueda de prensa en el Pentágono, Trump explicó que este retiro se debió a la negativa de Alemania a "pagar más" en la alianza atlántica.subrayó el multimillonario republicano desde la Casa Blanca., acotó.Pero Trump insinuó que todo esto podría revisarse si Alemania deja de ser "morosa". "Si comienzan a pagar sus facturas, podría repensarlo, lo pensaría", expresó.Berlín acogió sin embargo el anuncio con flema. "El gobierno federal alemán toma nota de esta decisión y coordinará estrechamente su implementación con los estados regionales, el gobierno estadounidense y en el seno de la OTAN", dijeron los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa alemanes en un comunicado conjunto.La iniciativa, que se estima costará varios miles de millones de dólares, dejará a la fuerza militar estadounidense en Alemania en alrededor de 24,000 efectivos, dijo Esper.El Comando Militar de Estados Unidos en Europa (Eucom), actualmente con sede en Stuttgart, se trasladará a Mons, Bélgica, donde se encuentra el comando de la OTAN, ahorrando los traslados del general estadounidense que tradicionalmente encabeza los dos mandos.Además, Esper detalló que un escuadrón de cazas F-16 con base en Alemania será enviado a Italia, más cerca del Mar Negro, donde pueden proteger el flanco sureste de la OTAN.El Comando Militar de Estados Unidos para África (Africom), que también está en Stuttgart, podría asimismo trasladarse, pero aún no se ha tomado una decisión, indicó el jefe del Pentágono.Washington también está evaluando reubicar fuerzas en Polonia y en los estados bálticos, si Varsovia cumple con un acuerdo ya preparado por las dos partes.Esper afirmó que los primeros movimientos podrían empezar en "unas pocas semanas", pero no se espera una retirada masiva inmediata.De su lado, el número dos del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general John Hyten, enfatizó que la iniciativa era por el momento solo un "concepto". "Ahora tenemos que hacer un plan", afirmó.Aunque el número de efectivos ha disminuido desde el final de la Guerra Fría, Alemania alberga más tropas estadounidenses que cualquier otro país europeo, un legado de la ocupación aliada después de la Segunda Guerra Mundial.La retirada de estas fuerzas estadounidenses podría tener un impacto financiero significativo para las ciudades involucradas, en particular Stuttgart.Los líderes de cuatro estados regionales alemanes han escrito a legisladores de Estados Unidos pidiéndoles que eviten la reducción de la presencia militar estadounidense en el país.Trump, quien acusa a Alemania de beneficiarse financieramente de la presencia militar estadounidense, anunció en junio esta reducción de su personal militar, en medio de un período de tensión con la canciller alemana Angela Merkel.