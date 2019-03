EU sanciona a bancos de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), así como a sus filiales en Uruguay y Bolivia y a las entidades locales Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario, dos de las principales entidades del sistema financiero venezolano.​La decisión se adoptó "en respuesta al arresto ilegal" de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos y medio centenar de naciones, según el comunicado.La medida afecta también a las filiales Bandes Uruguay y al Banco Prodem de Bolivia. Según el Departamento del Tesoro, "posee o controla" esas cuatro entidades financieras.El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró, citado en el comunicado, que el presidente Nicolás Maduro y sus facilitadores han "distorsionado el propósito original del banco, que fue fundado para ayudar al bienestar económico y social del pueblo venezolano"."El uso continuado del régimen de secuestros, torturas y asesinatos de ciudadanos venezolanos no será tolerado por los Estados Unidos ni por la coalición que se une detrás del presidente Guaidó. Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato", añadió Mnuchin.La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que el presidente estadunidense, Donald Trump, "está comprometido" con evitar que Maduro siga robando recursos a los venezolanos."(Evitaremos que) su régimen sigan robando los recursos y la riqueza de Venezuela para su beneficio personal, mientras que el pueblo de Venezuela sufre de falta de alimentos, medicamentos y energía y agua confiables"."Los Estados Unidos no tolerarán el arresto de actores democráticos pacíficos, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela elegidos democráticamente y los venezolanos que trabajan con el presidente interino" Guaidó, añadió en otro comunicado.Sanders apuntó que los bancos sancionados son "utilizados por Maduro y su régimen como fondos para evadir las sanciones de Estados Unidos y mover dinero fuera de Venezuela".Igualmente, advirtió que Estados Unidos continuará "tomando medidas para presionar" a Maduro y a quienes lo apoyan "hasta que se salgan del camino y permitan que ocurra una transición democrática".En febrero pasado, Guaidó pidió a Uruguay que no permitiera la transferencia de unos mil millones de dólares que, aseguró, intentaba hacer el gobierno de Maduro desde Bandes a ese país.Cuatro abogados solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para Marrero, ante el temor de que esté en peligro su integridad.