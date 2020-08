EU se acerca a cinco millones de casos de Covid-19

Escuchar Nota

“Si los demócratas continúan manteniendo como rehén esta ayuda crítica, actuaré bajo mi autoridad como presidente para dar a los estadounidenses la ayuda que necesitan”, amenazó el mandatario el viernes.

, mientras que el presidente Donald Trump sopesa firmar de forma unilateral varias órdenes ejecutivas para estimular la economía, tras el colapso de las negociaciones con los demócratas.Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos,, registraba a las 14:00 h local del sábadoLos estados con más casos son California, con 549 mil 720; Florida, con 526 mil 577; y Texas, con 491 mil 452.Respecto a los decesos, el estado que ha sufrido más decesos por coronavirus es Nueva York, con 32 mil 768; seguido de Nueva Jersey, con 15 mil 869; y California, con 10 mil 221., los mayores descensos de este indicador desde que se tienen registros.El Departamento de Trabajo informó el viernes que la recuperación del mercado laboral se moderó en julio con la disminución del índice de desempleo del 11.1 por ciento el mes previo al 10.2 por ciento, mientras que se generaron 1,8 millones de puestos de trabajo.La modesta mejoría refleja la, golpeada por la pandemia, aunqueAnte el descalabro económico, los demócratas y la Casa Blanca llevaron a cabo entre el jueves y el viernes una nueva ronda de negociaciones para impulsar un nuevo paquete de estímulo económico, que por el momento no han llegado a buen puerto.Los progresistas ofrecieron el jueves, pero pusieron como condición que la Casa Blanca incremente su oferta de un gasto total de un billón de dólares a los 2 billones.Sin embargo, los negociadores de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el jefe de gabinete, Mark Meadows, han calificado de “imposible” la propuesta demócrata.Sin un acuerdo a la vista, este sábado expiró el, que ha ayudado a más de cinco millones de empresas a mantenerse a flote durante la pandemia.Según datos del 6 de agosto, la, encargada de gestionar el programa, había aprobado casi 5.16 millones de préstamos por un importe total de 523 mil 400 millones de dólares, de los 650 mil millones aprobados para esta partida por los legisladores.Bajo este programa, creado en el marco del paquete de estímulo de 2 billones de dólares aprobado por el Congreso en marzo,, que podían ser condonados si al menos un 60 por ciento de esa cantidad era gastada en nóminas.Esta semana también expiró el subsidio adicional de desempleo, que estaba dentro del paquete aprobado en marzo y consistente en la entrega de 600 dólares semanales extra a desempleados, que ha supuesto un salvavidas para muchas familias, aunque ni demócratas ni republicanos han logrado ponerse de acuerdo para extender el programa.Ya a finales de junio caducó otra medida que impidió el desalojo de unos 12 millones de estadounidenses durante los cuatro meses anteriores.Así las cosas, el presidente de EU,, pasa este fin de semana en su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, mientrasEn ese sentido, afirmó que tenía intención de rubricar órdenes que contemplan, así como ayudas a los préstamos universitarios, pero no ofreció grandes precisiones.Preguntado sobre si el Gobierno seguiría pagando la prestación semanal de 600 dólares a desempleados, respondió: “No diré nada de eso todavía”.Además, el presidente señaló que quería firmar una orden que aplazaría de forma reatroactiva los impuestos sobre las nóminas, desde julio hasta diciembre de este año, aunque no aclaró cómo se haría y si los contribuyentes acabaría debiendo impuestos a partir de enero.