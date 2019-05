EU sigue tras la pista de los ovnis

El Gobierno de EU financió un programa secreto entre 2007 y 2012 para investigar los avistamientos de ovnis. El programa concluyó, pero el Ejército estadounidense sigue registrando e investigando las apariciones. Según el canal de televisión Fox News, cada mes ocurren varios de estos incidentes en el cielo.El Gobierno estadounidense invirtió millones de dólares en el programa hasta 2012, pero el interés por controlar los avistamientos no ha hecho más que crecer. Si hasta ahora eran ignoradas a pesar de ser registradas, ahora se hace un seguimiento hasta el final.Sobre todo precisamente después de que se publicase toda una serie de archivos gubernamentales hasta entonces clasificados. Entre ellos, el ocurrido sobre el Pacífico en 2017, hasta hoy no esclarecido. Aquel día, un objeto volador no identificado voló en dirección contraria a ráfagas de viento de 200 kilómetros por hora. Al final del vídeo, el objeto comenzó a rotar sobre sí mismo.Desde Fox News han recordado que el exsenador del estado de Nevada, Harry Reid, montó toda una investigación de millones de dólares sobre los documentos del Pentágono desde 2007.Incluso contrató una empresa para equipar ciertas instalaciones en Las Vegas en las que poder almacenar restos de metales —y otros materiales— supuestamente recogidos allí donde habían tenido lugar los avistamientos. Y van más allá."A la gente que había entablado contacto [con los ovnis] les hacían pasar por ciertas pruebas para observar si había cambiado algo en su organismo y al personal militar se le interrogaba para saber lo que había visto", dicen en el canal de televisión.Lo descubierto por el Ejército estadounidense en el cielo a partir de 2017 no es de dominio público, pero, según Fox News, lo que sí se sabe es que cada mes se registran varios de estos extraños y misteriosos avistamientos.