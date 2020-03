EU suspenderá redadas contra migrantes ilegales por coronavirus

Escuchar Nota

Washington.- La unidad de seguridad migratoria de Estados Unidos anunció que centrará su estrategia en combatir los peligros a la sanidad pública, a causa de la pandemia de coronavirus, por lo que parará por un tiempo la detención de migrantes sin documentos en el país.



Los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comunicó que, en atención a la crisis sanitaria dejará de lado las “operaciones de remoción” a los migrantes que no cuenten con documentos de ciudadanía o residencia.



La unida continuará con las investigaciones y detenciones de aquellos que cometieron o cometan delitos de explotación de menores, tráfico de drogas, trata de personas, colaboración con grupos terroristas o pertenezcan a pandillas con actividades delictivas.



La investigación de estos casos se realizará con otras unidades que facilitarán sus servicios de inteligencia: el Departamento de Justicia, el Servicio de Mariscales y el Buró de Prisiones, informó la unidad la víspera.



ICE remarcó que no realizará operativos en zonas cercanas a hospitales, clínicas o centros de diversas características que se encarguen de realizar procedimientos médicos, a menos que resulte indispensable, pero sobre todo, no prohibirá el ingreso de personas sin documentos que requieran o soliciten tratamiento.



De esta manera pretenden que todas las personas que requieran servicios de sanidad no duden en acudir a las clínicas correspondientes para atender sus malestares.