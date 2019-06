EU tortura a niños; visita a centro de atención

Una doctora estadunidense advirtió ayer que más de mil 600 menores en un centro de detenciones en la frontera viven condiciones de tortura y con intención de dejar esparcir enfermedades.La doctora Dolly Lucio Sevier encontró en el centro de detenciones para menores cerca de McAllen en Texas condiciones que asemejan una “instalación de torturas” para los niños.Dijo que pudo visitar el centro al apoyar a abogados y que encontró “circunstancias deplorables” en la detención de menores.Los menores “duermen sobre el piso extremadamente frío, con las luces encendidas las 24 horas del día, sin agua, alimentación o servicios sanitarios adecuados”, detalló la doctora en declaraciones a la filial de la cadena ABC.Le preguntaron a qué se refería con carencia de condiciones básicas de higiene, y la médico respondió que “a que los niños no tienen acceso, por ejemplo, a lavarse las manos, con lo que intencionalmente tratan de esparcir enfermedades”.La doctora dijo que por su edad, en el centro hay adolescentes madres con sus bebés, “niñas mamás de otros niños que no tienen acceso a lavar los biberones de sus hijos”.Opinó que es una forma de hacer sentir miserables a los menores de edad.También lamentó que en la instalación no se proporcionen alimentos molidos o en papilla para los menores de seis meses de edad, que enfrentan serias dificultades para alimentarse.El centro en Texas es para menores sin compañía de adultos que se entregaron en la frontera a autoridades federales.El fin de semana un grupo de congresistas visitó otro centro para menores, pero en el estado de Florida.Algunas congresistas tuvieron que interrumpir sus declaraciones en conferencias de prensa luego de la visita, porque reiteradamente rompieron en llanto al hablar de las condiciones que viven los menores detenidos en Texas.