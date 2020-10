EU viola acuerdo y expulsa a México a niños migrantes: NYT

Escuchar Nota

"Reiteramos que bajo ninguna circunstancia debe ser expulsado intencionadamente un SM (menor solo) de otro país que no sea México", recuerda Sánchez en el email, en el que dice que "recientemente" se han identificado "varios casos sospechosos" de expulsión indebida.



, una acción que viola un acuerdo diplomático firmado entre EE.UU. y México y que pone en peligro el bienestar de los menores,., Eduardo Sánchez, en el que critica duramente estas acciones y que ha sido obtenido por el diario neoyorquino.del presidente estadounidense, Donald Trump, pero a la vez estarían incumpliendo con los términos del acuerdo firmado por el Gobierno mexicano para colaborar en la implementación de los esfuerzos por tratar de controlar la inmigración a EE.UU..Según lo pactado,después de intentar cruzar la frontera.como Guatemala, Honduras y El Salvador, puesto que están siendo enviados a un territorio donde no tienen conexiones familiares.Por ello, apunta el New York Times,, que supervisan los refugios administrados por organizaciones religiosas y otros grupos privados.en los últimos ocho meses, una cifra que se conoce sólo una semana después de que se revelara que un total de 545 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera en 2017 y 2018 aun no han podido reunirse con sus progenitores.Concreta, además, que aunque la localización de esos 200 niños es complicada dado el carácter incompleto de los informes de las autoridades mexicanas, un correo electrónico del jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza de EE.UU confirma que estas expulsiones se han estado produciendo, y que violan la política estadounidense.Las autoridades estadounidenses, sin embargo, arguyen queSi no se hiciera de esta manera "tendríamos cantidades masivas de infecciones, cantidades masivas de contacto y, repito, llenaríamos un hospital", dijo al diario Brian Hastings, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande (Texas, EE.UU.). EFE