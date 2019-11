Eugenio Derbez regresa con segunda temporada de LOL

#LOLMX 2da temporada, se estrena el próximo 13 de diciembre . Si quieren conocer a los 10 comediantes que invitamos a este nuevo experimento, estén pendientes a mis redes este lunes 25 de noviembre a las 12 hrs. @PrimeVideoMX

#LOLMX 2nd season, released by December 13th

Eugenio Derbezdel “reality” LOL: Last one laughing en el que competirán Alex Fernández, Bárbara Torres, “El Capi” Pérez, El Diablito, Gustavo Munguía, Iván “La Mole”, La Kikis, Ricardo O'Farrill, Slobotzky y Verónica Toussaint.En el “show”, quepor una plataforma de "streaming", los 10 comediantes se enfrentarán por un millón de pesos. “Estamos a punto de estrenar LOL 2ª temporada. A la primera temporada le fue increíble, y esta segunda entrega está aún más divertida y dinámica. No hay nada más difícil que aguantarse la risa. ¿A quién no le ha pasado?”, indicó Derbez.Al igual que en la primera temporada,por un lapso de seis horas, quienes caigan en la carcajada serán descalificados y el último obtendrá el premio económico.El también productor refirió que aguantarse la risa es muy difícil, incluso en la escuela o en un velorio, “¡y más cuando sabes que si no te ríes, te puedes ganar un millón de pesos! Por eso me gusta tanto este concepto: 10 comediantes tratando de hacerse reír los unos a los otros. Un experimento en donde el que más gana, es el público”.Con Marie Leguizamo como "showrunner",. Cada semana se estrenarán dos capítulos nuevos.El programa se estrenará luego del “reality” que Eugenio hizo con su familia durante las vacaciones que tuvieron en Marruecos. De viaje con los Derbez salió al aire el 18 de octubre pasado y fue transmitido en 200 países, incluido México y otras naciones de América Latina.Ese fue el segundo proyecto de Eugenio Derbez, quien figura entre los actores latinos más solicitados de Hollywood, que realiza para la plataforma de "streaming", luego de la primera temporada de LOL: Last One Laughing.