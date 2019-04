Europa aboga por solución pacífica en Venezuela

La Unión Europea (UE), España y Reino Unido abogaron hoy por una solución pacífica a la crisis en Venezuela, que evite el derramamiento de sangre y permita la restauración de la democracia venezolana, luego de que dirigente opositor Leopoldo López llamó a “cesar” al gobierno de Nicolás Maduro.En medio de informes sobre conatos de violencia en los alrededores de la base aérea venezolana Francisco de Miranda, conocida popularmente como "La Carlota" y las denuncias del gobierno de Maduro de un intento de Golpe de Estado en Venezuela, la UE apeló a una solución "política y pacífica" a la crisis."El apoyo del bloque es a favor de una solución política y pacífica a la crisis en Venezuela”, subrayó Maja Kocijancic, portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.La portavoz recordó que la posición del bloque comunitario desde hace tiempo es y ha sido que la crisis en Venezuela se resuelva de manera pacífica, a través de elecciones “libres y justas", tras destacar que la UE sigue de cerca los acontecimientos actuales en el país latinoamericano.La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, también se pronunció a favor de una solución pacífica, a través del diálogo y expresó su deseo de que "no se produzca un derramamiento de sangre" ante los acontecimientos que se están registrando este martes en Venezuela.“Apostamos por la celebración inmediata de comicios para la elección de un nuevo presidente… Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre", afirmó Celaá, al término de una reunión del Consejo de Ministros.Guaidó, autonombrado presidente interino de Venezuela y reconocido por más de 50 países, anunció esta mañana la “Operación Libertad” para conseguir el cese definitivo de la usurpación de Maduro en presidencia de Venezuela, luego de que fuerzas de la oposición liberaron a su dirigente Leopoldo López de su arresto domiciliario“Son muchos los militares. La familia militar de una vez dio el paso. A todos los que nos están escuchando: es el momento; el momento es ahora, no solo de la calma sino del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante. Vamos a recuperar la democracia y la libertad en Venezuela”, expresó Guaidó en un video difundido en Twitter.En tanto, el gobierno británico, uno de los primeros en Europa que en febrero reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela, llamó de imediatoa resolución pacífica, ante el llamado del dirigente a los venezolanos a salir a las calles para liberar al país del régimen “usurpador”.“Hemos dejado claro que Reino Unido, junto con sus socios internacionales, reconoce a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles”, dijo un portavoz de portavoz de la primera ministra Theresa May.Nuestro enfoque, abundó el funcionario, es la resolución pacífica de la crisis y la restauración de la democracia venezolana. “El pueblo venezolano se merece un futuro mejor, ya ha sufrido bastante y el régimen de Maduro debe terminar”.