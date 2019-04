Europa pospone para 2021 eliminación del cambio de horario

La Eurocámara aprobó retrasar hasta el año 2021 la eliminación del cambio de hora, que se tenía previsto realizar este mes de abril como lo había propuesto la Comisión Europea.La decisión fue avalada con 410 votos a favor, 192 en contra y 51 abstenciones.El Parlamento Europeo planteó que se permita a cada país elegir qué horario quiere mantener y refiere la existencia de una consulta en línea que recibió 4.6 millones de respuestas, 84 por ciento a favor de la eliminación de la medida horaria.Cabe recordar que Bruselas propuso que en 2019 se dejara de cambiar el horario dos veces al año, lo cual despertó gran interés ciudadano. Co base en las reglas vigentes, en Europa se debe cambiar el horario de verano el último domingo de marzo y regresar a la hora estándar el último domingo de octubre, por lo que los diputados proponen que los países europeos se coordinen para que el horario no perjudique la operación de los mercados.Entre los argumentos a favor para poner fin a la medida, destaca que el cambio horario para ahorrar energía tenía sentido en tiempos de guerra o en la crisis petrolera de los 70, pero actualmente el ahorro es mínimo y no compensa los posibles efectos adversos a la salud.En la Unión Europea existen tres husos horarios: el de Europa Occidental, que incluye a Reino Unido, Portugal e Irlanda; el de Europa Central con España, Alemania o Italia, y el Oriental que integra a Grecia, Finlandia o Rumanía.