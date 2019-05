Europa tiene la mayor cantidad de fumadores del mundo: OMS

Al menos uno de cada tres europeos fuma, lo que representa alrededor de 209 millones de personas, la mayor proporción de consumidores de tabaco por continente en el mundo, reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS).En vísperas del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemorá este viernes, la OMS indicó que “21 por ciento de las mujeres europeas, alrededor de 74 millones fuman, la mayor tasa del mundo, lo que requiere definir e implementar estrategias de género”.Apuntó que nueve de cada 10 muertes están relacionadas con cáncer de pulmón, tráquea y bronquios en Europa y 90 por ciento de esas enfermedades podrían evitarse si no se fumara.Señaló que el consumo de esta sustancia es un “problema de salud pública de máxima importancia”, ya que más de 40 por ciento de las muertes en el mundo relacionadas con tabaco se deben a enfermedades pulmonares como cáncer, respiratorias crónicas y tuberculosis, además de contaminar el aire en espacios cerrados.Refirió que “existe un gran potencial para mejorar la salud mediante la implementación de políticas como el aumento de impuestos, el uso de empaquetados simples, la prohibición de publicidad y la eliminación del humo de segunda mano o abordando el control del tabaco en países donde las mujeres aún no han empezado a fumar”.Señaló que “el humo del tabaco contamina el aire en espacios cerrados ya que contiene más de siete mil sustancias químicas, 69 de las cuales sabe que son cancerígenas. Aunque el humo puede ser invisible e inodoro, puede permanecer en el aire hasta cinco horas”.El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuantificó además en ocho millones el número de personas que mata el tabaco cada año, y en varios millones el de individuos que sufren cáncer de pulmón, asma, tuberculosis o enfermedades pulmonares crónicas relacionadas con el tabaco.“Los pulmones saludables son esenciales para una vida sana. Hoy y siempre, puedes proteger tus pulmones y los de tus familiares y amigos diciendo no al tabaco”, dijo.Según el reporte, en 2017 el tabaco mató a 3.3 millones de personas y fumadores pasivos por afecciones pulmonares; de ellos, un millón y medio de personas murió por alguna enfermedad respiratoria crónica, 1.2 millones por diversos tipos de cáncer de pulmón, tráquea y bronquios y 600 mil por infecciones respiratorias y tuberculosis.Apuntó que a esta cifra, “hay que añadirle que más de 60 mil niños menores de cinco años mueren por infecciones de las vías respiratorias por humo ajeno y los que logran sobrevivir tienen más probabilidades de sufrir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando sean adultos”.La OMS recomendó a los gobiernos aplicar en su totalidad el Convenio Marco para el Control del Tabaco, así como el uso de medidas de control como la reducción del consumo del tabaco a través del incremento de impuestos, la creación de espacios libres de humo y ayudar a personas que quieren dejar de fumar.Exhortó a padres y líderes comunitarios “a implantar medidas para defender la salud de las familias y comunidades informando sobre los daños que puede causar el tabaco”.La OMS refirió que el consumo de tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón y causa en más de dos terceras partes de los muertos en el mundo. Además, los fumadores tienen el doble de probabilidades de enfermar de tuberculosis.Manifestó que “los bebés expuestos a las toxinas del humo de tabaco en el útero materno, a través del tabaquismo materno o debido a fumadores pasivos, padecen a menudo una reducción en el crecimiento y la función pulmonar”.“Los niños pequeños expuestos al tabaquismo pasivo corren el riesgo de padecer asma, neumonía, bronquitis, así como infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores”, aseveró.