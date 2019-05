Eva Longoria Impulsa comunidad latina

Su origen latino es una de las razones por las que Eva Longoria se empeña en impulsar historias que muestren la importancia y presencia de los latinos en EU.No obstante, lo que más le interesa a la actriz es tocar tramas aspiracionales para los latinos.“Ver latinos en la TV, no sólo es una manera de enseñar sobre las minorías, sino también es una manera de que aprendamos de nosotros mismos.“Es lo que quiero cambiar. Tenemos que pensar que nosotros somos algo mejor y quiero mostrar eso en televisión”, sostuvo.Como productora y directora, Longoria se ha dedicado a crear producciones contrapeso para la mayoría de las noticias, en la que se suele dar una descripción negativa de la comunidad latina. Y ha aprovechado su posición en Hollywood para colocar latinoamericanos frente y detrás de las cámaras, y para contar historias centradas en ellos.“Los latinos son 18% de la población en este país, y somos 23% de la gente que va al cine, y estamos dentro de los índices que consumen televisión.“Pero no estamos representados frente y detrás de cámaras. Quiero crear esas historias para nuestras comunidades porque no puedes ser lo que no ves”, recalcó.Su más reciente apuesta es Grand Hotel, la versión estadunidense de la serie española Gran Hotel, que produjo para la cadena ABC y que cuenta con las actuaciones de Demian Bichir y Roselyn Sánchez.En el show, que se verá en México por Canal Sony, coloca al personaje Santiago Mendoza (Bichir) como el propietario de un lujoso hotel en Miami Beach.