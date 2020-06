Evacuan a conductores de ‘Hoy’ en plena transmisión tras sismo

Escuchar Nota

“Sí te estremece y cómo es algo inesperado y en realidad deseamos de corazón que las zonas donde se sintió más fuerte, esté todo bien”, dijo Andrea Legarreta. Su compañera Galilea Montijo agregó “Esperamos que hasta aquí quede el susto”.



.- Los conductores dehan vivido grandes sustos en los últimos días, como. Ahora, durante la transmisión en vivo del show matutino de Televisa,, con epicentro en Oaxaca.Tras ser desalojados, los conductores de Hoy regresaron al foro para continuar con el programa.admitió que cedió el micrófono a su compañero Raúl Araiza.. La conductora recordó que hace unos años se salió corriendo de una transmisión aunque una productora indicó que no lo hicieran.Sin embargo, la conductora interrumpió el procedimiento cuando comenzó a sonar la alerta., pero la conductora fue la primera en salir, ya que sus compañeros se quedaron con Raúl Araiza y Andrea Escalona para continuar la transmisión. Al poco rato, también les indicaron que abandonaran el foro.. “Estamos saliendo todos, cumpliendo con el protocolo: No correr, no empujar, en orden y seguramente lo están haciendo en todos los lugares que lo puedan hacer”, se escucha al conductor. Más tarde, Andrea Escalona se unió para dar más detalles sobre el sismo que sacudió a diferentes estados de México.Información por Milenio