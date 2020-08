Evacuan de emergencia a participantes de Survivor México; suspenden grabaciones

Escuchar Nota

Evacuan de emergencia a participantes de Survivor México ante llegada de huracán Isaías y esta noche veremos cómo todos los “supervivientes” pasan momentos de verdadera angustia ante la llegada de la fuerte tormentaEn la emisión de hoyEn el resumen de ayer, vimos que hoy, en las escenas que el espectador verá a partir de las 19:30 horas, se ve al conductor Arturo Islas ir a los campamentos de la tribu verde y amarilla para rescatar a los supervivientes y evacuarlos de emergencia ante la inminente llegada del fenómeno natural.(No se reveló cuántos días suspendieron ni se ha obtenido una versión de la producción de Azteca). No obstante, la producción dijo no estar preocupada pues ya llevan varios capítulos grabados y lo más importante es salvaguardar la integridad y seguridad de los supervivientes y del equipo de producción.Hasta ahora se desconoce la salud e integridad de los participantes de ‘Survivor México’, pero creemos que todo está bien, pues no se han posicionado al respecto en redes sociales.