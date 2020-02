Evacuan estación ferroviaria de Londres por supuesto apuñalamiento

Escuchar Nota

“Vimos gente corriendo por las escaleras mecánicas y policías armados dirigiéndose hacia ella”, informó una de las usuarias de la estación.

La policía británica evacuó la, en esta capital, luego de recibir informes de un, aunque los usuarios desconocen los motivos reales.Los elementos de seguridad recibieron el aviso a las 14:00 GMT, por lo que se le. Un vocero de Transport for London confirmó que se debe a un “incidente policial”, reportó el diario Daily Mail.En los videos compartidos por los usuarios de la estación se les veEn redes socialesLos diario locales The Sun, Euro Weekly, así como el sitio informativo My London News, desconocen más información del incidente hasta el momento.London Euston, escon trenes que van a Liverpool Lime Street, Manchester Piccadilly, Edimburgo Waverley y Glasgow Central.