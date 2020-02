Evade UANL explicar aplicacion de ‘Estafa’; rehúsa aclarar esquema

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Al alegar que existe un plazo legal de 30 días para aclarar observaciones ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se rehusó este domingo a explicar la utilización de un esquema similar a la Estafa Maestra para triangular fondos federales en 2018 a empresas “fantasma”.



Sin conceder una entrevista, el área de Comunicación Social de la UANL refirió que desde el pasado jueves, al darse a conocer el informe de la cuenta pública, se difundió un comunicado en el que se prometió responder a los señalamientos, aunque éste no explica a detalle el uso del esquema usado por la casa de estudios.



Por otro lado, se evidenció que además de triangular en 2018 recursos federales a posibles empresas “fantasma” ligadas a su propio personal, la UANL es señalada por la ASF por no acreditar que se hayan realizado trabajos vinculados al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).



En su reporte sobre las cuentas públicas 2018, la ASF determinó un probable daño al erario de 14.6 millones de pesos por parte de “la Uni”.



Las anomalías detectadas incluyen servicios y entrega de bienes que no fueron comprobados; irregularidades en la contratación de personas físicas, así como en los cheques y cobro de los mismos para el pago de estímulos, y comprobantes de gastos menores que no coinciden con las actividades, entre otras.



Pese a que aseguró contar con capacidad para ello, la UANL subcontrató personal que no cumplía con el perfil, por 3.1 millones de pesos, así como a la empresa Gonvicgar, que recibió pagos por 2.3 millones, y cuyos trabajos y servicios no fueron acreditados.



Más opacidad



Los 14.6 millones de pesos son el total de pagos que la UANL recibió en 2018 de un convenio firmado un año antes por 26.2 millones de pesos con el Grupo Aeroportuario de la CDMX para ejecutar, a través de su Facultad de Arquitectura, el salvamento arqueológico al interior del Lago de Texcoco.