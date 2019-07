Evaden 36 mdp del ISH

Tan solo en los últimos dos años, el gremio hotelero en Coahuila ha logrado evadir hasta 36 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), recursos que se dejan de aplicar en las labores de promoción para las que está etiquetado.Héctor Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la entidad, adelantó que el Gobierno del Estado ya trabaja en las revisiones correspondientes y acercar a los morosos para que se pongan al corriente.“Hay hoteles que no lo pagan, se lo brincan. En Saltillo tenemos como unos cinco o seis hoteles que no pagan, no quiero decir nombres. Son unos de cinco, cuatro y tres estrellas; en Torreón son alrededor de 8, en Piedras Negras son 2, al igual que en Sabinas; se están jineteando la lana y no se vale”, dijo Dávila Rodríguez.