Evaden antialcoholes de Saltillo gracias a redes sociales

Saltillo, Coah.- Pese a las estrategias de la Policía de Tránsito Municipal para instalar los operativos antialcohol en diferentes puntos de manera sorpresiva y con cambios continuos en los bulevares de la ciudad, jóvenes se dan el “pitazo” entre ellos para evitar los tramos donde se ubican, sin importar que más adelante puedan perder la vida.



Prueba de esto son los accidente automovilísticos que se registran cada día en la ciudad, con choques, muertes y cuantiosos daños materiales provocados por no respetar el Reglamento de Tránsito, siendo las faltas más frecuentes conducir en estado de ebriedad y rebasar los límites de velocidad.



Además, el boicoteo sobre la alerta entre conductores para evadir los retenes o antialcoholes continúa a través de redes sociales en páginas de Facebook o en WhatsApp, donde los propios conductores “previenen” a otros de no atravesar la zona donde puedan ser detenidos.



Según el Boletín Epidemiológico Nacional, Coahuila suma 2 mil 368 accidentes en transportes con motor en lo que va del año, sin embargo, esta cifra no considera el número de vehículos involucrados ni la suma de los lesionados y muertes provocadas.